Диетолог назвала неожиданную пользу груши

Американский диетолог Эми Гудсон назвала полезные для здоровья свойства груш. Ее слова приводит Eat This, Not That!

По словам Гудсон, люди часто недооценивают груши как сезонный осенний продукт и предпочитают есть яблоки, тыкву или кабачки. Она решила бороться с этой несправедливостью и перечислила неожиданные для многих свойства груш. Основная польза этого фрукта, по мнению диетолога, заключается в содержании большого количества клетчатки. Она позволяет дольше сохранять чувство насыщения и, как следствие, не переедать. «В груше среднего размера содержится около шести граммов клетчатки», — отметила она.

Специалист добавила, что в этом фрукте есть два вида клетчатки: растворимая и нерастворимая. Первая регулирует уровень сахара и холестерина в крови, нормализует работу кишечника, а вторая очищает организм, выводит токсины и помогает снизить риск развития хронических заболеваний, например, диабета второго типа. Помимо этого, груши богаты флавоноидами — пищевыми антиоксидантами, которые обладают противовоспалительным действием, снижают уровень холестерина в крови, регулируют кровяное давление и препятствуют образованию тромбов.

