Диетолог назвал особенную пользу чернослива для женщин

Американский диетолог Кристофер Мор назвал главные полезные свойства чернослива. Об этом сообщает Eat This, Not That!

В первую очередь, чернослив богат клетчаткой: в 100 граммах этого продукта содержится около семи граммов клетчатки, при ежедневной норме в 22-28 граммов для женщины и 28-34 грамма для мужчин. «Чаще всего о черносливе говорят как о натуральном источнике клетчатки, но это только одно из его полезных свойств», — утверждает Мор.

Специалист рассказал, что, согласно исследованиям американских ортопедов, ежедневное употребление этих сухофруктов, помогает предотвратить потерю костной массы и поможет бороться с остеопорозом и другими заболеваниями костей, что особенно актуально для пожилых женщин. Возрастные участницы исследования, страдающие остеопенией (снижением минеральной плотности костей) и употреблявшие пять-шесть сухофруктов ежедневно в течение полугода, смогли предотвратить потерю костной массы.

«Вдобавок к этому, по последним данным, такое же количество чернослива облегчает течение сердечных заболеваний и борется с воспалительными процессами. В итоге чернослив оказывается прекрасным продуктом, который обязательно стоит включить в ежедневный рацион», — подытожил Мор.

Ранее американский диетолог Лорен Харрис-Пинкус рассказала о напитке, помогающем снизить давление. Она рекомендует пить чай каркаде в определенное время суток.