Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:48, 14 июля 2025Мир

Названо место базирования НАТО у российских границ

Посол Барбин: Борнхольм стал форпостом НАТО на Балтике против России
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Датский остров Борнхольм все чаще используется как форпост Североатлантического альянса (НАТО) на Балтике против России. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал посол России в Копенгагене Владимир Барбин.

По его словам, милитаризация территории проводится под фальшивым предлогом угрозы с российской стороны, хотя у Москвы нет и никогда не было агрессивных намерений в отношении Дании.

Барбин подчеркнул, что даже в годы холодной войны остров не был местом для военных приготовлений. Наоборот, Борнхольм был зоной стабильности в районе Балтийского моря. В данный момент к патрулированию воздушного пространства острова привлекаются самолеты альянса, добавил посол.

Кроме того, как указал дипломат, на Борнхольме регулярно идут совместные с США учения, в том числе по развертыванию РСЗО HIMARS. На учениях прошлого и позапрошлого годов отрабатывалась переброска по воздуху и развертывание контейнерных пусковых установок Mk.70 мобильного ракетного комплекса Typhon. Он подчеркивает, что эти установки могут быть приспособлены к стрельбе ракетами разных типов, также и крылатыми ракетами наземного базирования «Томагавк», а они в свою очередь могут быть оснащены ядерными боевыми частями.

Ранее Барбин предупредил о новой угрозе от США у границ России. При этом Дания не может контролировать, какое вооружение завозят на ее территорию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД Украины раскритиковал американского репортера за статью о ВСУ. Что именно возмутило Киев?

    В России подорожают два вида мяса

    Женщина придумала отвратительную ложь о своей еде и отвадила офисного воришку обедов

    Появились новые подробности о деле главы букмекерской компании «Мелбет» о хищении акций

    ВСУ произвели ночной налет на четыре российских региона

    В России раскрыли отношение к западным войскам в случае размещения на Украине

    На Украине подвели итоги ночной атаки на территорию страны

    Экономист подсчитал темпы роста доходов россиян

    Внешность 42-летней победительницы шоу «Топ-модели по-американски» вызвала ажиотаж в сети

    В Москве ребенок выпала с девятого этажа и выжила

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости