Посол Барбин: Борнхольм стал форпостом НАТО на Балтике против России

Датский остров Борнхольм все чаще используется как форпост Североатлантического альянса (НАТО) на Балтике против России. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал посол России в Копенгагене Владимир Барбин.

По его словам, милитаризация территории проводится под фальшивым предлогом угрозы с российской стороны, хотя у Москвы нет и никогда не было агрессивных намерений в отношении Дании.

Барбин подчеркнул, что даже в годы холодной войны остров не был местом для военных приготовлений. Наоборот, Борнхольм был зоной стабильности в районе Балтийского моря. В данный момент к патрулированию воздушного пространства острова привлекаются самолеты альянса, добавил посол.

Кроме того, как указал дипломат, на Борнхольме регулярно идут совместные с США учения, в том числе по развертыванию РСЗО HIMARS. На учениях прошлого и позапрошлого годов отрабатывалась переброска по воздуху и развертывание контейнерных пусковых установок Mk.70 мобильного ракетного комплекса Typhon. Он подчеркивает, что эти установки могут быть приспособлены к стрельбе ракетами разных типов, также и крылатыми ракетами наземного базирования «Томагавк», а они в свою очередь могут быть оснащены ядерными боевыми частями.

Ранее Барбин предупредил о новой угрозе от США у границ России. При этом Дания не может контролировать, какое вооружение завозят на ее территорию.