Раскрыта неожиданная польза огурцов

Биолог-генетик, специалист Института функциональной медицины (IFM, США) Ирина Мальцева заявила, что «генеральная уборка» организма помогает продлить жизнь человека. Медик рассказала, какие продукты способствуют полезному обновлению здоровья, в интервью радио Sputnik.

Эксперт рассказала, что клетки организма обновляются в процессе аутофагии или самопоедания, напоминающего процесс уборки. «Когда погибают старые нежизнеспособные клетки, организм из стволовых клеток строит новые структуры, омолаживая себя», —объяснила она.

По словам Мальцевой, горькие огурцы способствуют процессу аутофагии, поскольку в этих овощах содержатся вещества, которые подают клеткам необходимые сигналы. Она раскрыла и другие продукты, которые обладают этим неожиданным свойством. Среди них — ягоды физалиса, куркума и соя.

«В тканях огурца вырабатываются особые вещества – кукурбитацины. Именно они придают горечь пристеблевым частям огурца, тем самым "попкам". Так вот, эти горькие "попки" могут подавать клеткам сигналы, чтобы старые и больные, то есть те, которые не функциональны, уходили из жизни. Горькие части огурца запускают некие механизмы, которые способствуют аутофагии», — подчеркнула Мальцева.

Биолог добавила, что регулярные занятия спортом и крепкий сон так же своевременно запускают процессы «генеральной уборки». Если ограничить суточную калорийность на 20-30 процентов, то это тоже поможет омолодить клетки. При этом стресс «выключает все благотворные механизмы в организме, который мобилизует силы для отражения атаки», поэтому у человека не остается возможности для улучшения.

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