Назван способ выбрать настоящий йогурт

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал россиянам, как правильно выбрать настоящий йогурт. Он призвал проверять количество лактозы в этом продукте, передает радио Sputnik.

По мнению Гинзбурга, при выборе йогурта следует обращать внимание на количество сахара в нем. Он назвал это условие способом определить настоящий, качественный продукт. Специалист напомнил, что сахаросодержащие йогурты являются вредными сахаросодержащими напитками.

«В молоке содержится пять процентов сахара — лактозы, которая так же вредна, как и другие сахара: фруктоза, сахароза и так далее. В йогурте должно быть меньше лактозы по сравнению с молоком, потому что в процессе брожения часть лактозы превращается в молочную кислоту», — объяснил диетолог.

Гинзбург добавил, что многие покупатели при выборе молочных продуктов ориентируются на их на жирность. При этом россияне забывают, что жиры так же нужны организму, как и другие элементы.

«Считается, что в йогурте полезно все, если это не сахар: бифидобактерии, кальций, удобный для переваривания белок. Дополнительное выведение жирности — это палка о двух концах, поскольку с жиром в йогурте связан ряд вещей, например, содержание витаминов А и D. Я бы за этим не гнался», — отметил медик.

Количество белков в йогурте также зависит от его жирности. Чем меньше жирность, тем меньше белка будет в продукте. Гинзбург посоветовал приобретать йогурты с хлопьями, злаковыми, орешками или ягодами. Он также порекомендовал заливать этим продуктом овсянку или мюсли. Не стоит гоняться за термостатными йогуртами, поскольку принцип сбраживания одинаковый у продуктов этого типа, заключил диетолог.