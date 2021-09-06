Диетолог назвала самый вредный фастфуд и посоветовала есть пиццу на завтрак

Врач-диетолог Екатеринбургского городского центра медицинской профилактики Ирина Бородина рассказала о самом вредном фастфуде и посоветовала есть пиццу на завтрак вместо хлопьев с молоком. Об этом сообщает «Фонтанка».

Эксперт рекомендует избегать куриных наггетсов и других продуктов, обжаренных во фритюре и потому содержащих вредные трансжиры. «Искусственно созданные трансжиры, также известные как промышленные трансжиры, или частично гидрогенизированные жиры, опасны для здоровья, — объясняет она. — Многие клинические исследования связывают их употребление с повышением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний».

Хот-доги и корн-доги, по словам Бородиной, также нельзя назвать здоровым питанием. Это связано с тем, что сосиски относятся к переработанному мясу, считающемуся одной из причин возникновения рака кишечника. Кроме того, хот-доги очень калорийны, поэтому при похудении их лучше исключить из рациона.

Диетолог утверждает, что пицца, гамбургеры, сэндвичи и шаурма могут быть полезны, если сделаны из качественных ингредиентов. Что касается лапши быстрого приготовления, то сама по себе она безвредна, однако вредные добавки могут содержаться в прилагающемся к ней порошке с приправами.

Одно из исследований показало, что пиццей можно заменить завтрак вместо хлопьев. В хлопьях с молоком и пицце примерно одинаковое количество калорий, но в пицце меньше сахара и больше белков. Поэтому пицца дает длительное ощущение сытости и полноценно питает организм Ирина Бородина врач-диетолог Екатеринбургского городского центра медицинской профилактики

Ранее сообщалось, что главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова поделилась рецептами полезного фастфуда. Она советовала есть сэндвичи с рыбой и натуральный йогурт со свежими ягодами.