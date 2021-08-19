Диетолог назвала способ есть больше и все равно худеть

Британский диетолог Тамара Уиллнер рассказала, что можно не ограничивать себя при похудении. Об этом пишет издание Daily Mail.

По утверждению эксперта, состав пищи важнее, чем ее калорийность. «Иллюстрацией может быть разница между 500 килокалориями сладостей и печенья и 500 килокалориями курицы и авокадо, — объясняет она. — Хотя у них одинаковая калорийность, курица и авокадо дадут нам куда больше витаминов, минералов и клетчатки».

Уиллнер считает, что существует способ есть больше и все равно худеть. Для этого нужно заменять низкокалорийные диетические продукты более полезными альтернативами, даже если их калорийность выше.

Она назвала несколько примеров: в частности, вместо пары крекеров (40 килокалорий) лучше съесть половинку авокадо (161 килокалория), вместо пары тостов с нежирным маслом (280 килокалорий) — овсяные оладьи с черникой и ложечкой йогурта (410 килокалорий), вместо кофе с обезжиренным молоком и искусственным подсластителем (40 килокалорий) — кофе с обычным молоком (100 килокалорий), а вместо стакана колы без сахара (0 килокалорий) выпить стакан молока (110 килокалорий).

Ранее австралийский диетолог Лиэнн Уорд рассказывала о правильном питании для похудения. По ее словам, не нужно морить себя голодом или отказываться от любимых блюд. Достаточно следить за размером порций.