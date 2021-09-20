Диетологи назвали помогающие избавиться от жира на животе продукты

Eat This, Not That!: диетологи назвали пять продуктов для борьбы с опасным жиром на животе

Американские диетологи назвали пять продуктов, которые помогают избавиться от жира на животе — висцерального, наиболее опасного жира. Об этом сообщает Eat This, Not That!

Первой в списке оказалась жирная рыба: лосось, тунец, сардины и скумбрия. По словам диетолога Ани Розен, в этих видах рыбы содержатся полезные для сердца омега-3 кислоты, которые борются с висцеральным жиром благодаря повышению чувствительности к инсулину и борьбе с воспалительными процессами в организме. Помимо этого, жирная рыба — источник пищевого белка, который повышает скорость метаболизма и увеличивает уровень гормонов сытости.

Еще один продукт — фасоль. Диетолог Николь Стефаноу рассказала, что употребление большого количества бобовых может помочь снизить темп накопления висцерального жира. По предположению Стефаноу, это может быть связано с тем, что бобы являются отличным источником растворимой клетчатки, которая предотвращает расщепление и переваривание части холестерина, поступающего с пищей.

Третьим в списке стал греческий йогурт. Диетолог Эшли Ларсон объяснила, что он богат белком и может продлить ощущение сытости, и, как следствие, снижает потребление калорий. Продукт содержит полезные бактерии — пробиотики, которые помогают сбалансировать кишечные бактерии и уменьшить вздутие живота. Ларсон рекомендует съедать йогурт на завтрак или в качестве дневного перекуса.

Яйца также способствуют избавлению от жира на животе, поскольку они богаты белком и полезными жирами. Диетологи советуют съедать яйца на завтрак, потому что они способны продлить ощущение сытости.

Употребление кокосового масла в небольших количествах также помогает похудению, потому что в нем содержатся среднецепочечные триглицериды — вид синтетического диетического жира, который может значительно снизить общее количество жира, который откладывает организм, даже в условиях избытка калорий.

Висцеральный жир находится в брюшной полости и обволакивает такие органы, как печень, поджелудочная железа, кишечник и почки. Он создает прослойку между органами, защищая их от повреждений. С другой стороны, слишком большое количество висцерального жира может привести к воспалительным процессам и высокому кровяному давлению, что увеличивает риск появления серьезных проблем со здоровьем.