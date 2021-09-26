Врачи раскрыли способы восстановиться при постковидном синдроме

«Известия»: для борьбы с постковидным синдромом нужны диета и гимнастика Стрельниковой

Российские медики рассказали, как бороться с постковидным синдромом. По мнению врачей, для этого необходимы правильная диета, дыхательная гимнастика и помощь близких людей, пишут «Известия».

Диетолог «Клиники Инновационных Технологий» в Куркино (КИТ) Анастасия Светикова рассказала, что постковидный синдром обычно длится в течение полугода после выздоровления. Однако реабилитация нужна даже при легком течении болезни. Врач раскрыла один из способов восстановить здоровье: по ее словам, щадящая диета без вредных продуктов, дробное питание, прием витаминов по назначению специалиста помогают поддержать организм.

Не менее важно выполнять физические упражнения, поддерживающую терапию, а также соблюдать режим труда и отдыха, заявила терапевт Екатерина Есакова. В начале болезни и после нее рекомендуется регулярно выполнять дыхательную гимнастику Стрельниковой, отметил физиотерапевт, врач ЛФК и спортивной медицины КИТ Дмитрий Иванчин.

«Физическую активность после выздоровления нужно возвращать постепенно. Начинать стоит с 5–10-минутных прогулок, лучше всего — на свежем воздухе. Если пациенту становится тяжело, его бросает в пот или появляется одышка, не нужно перенапрягаться», — объяснил Иванчин.

Есакова добавила, что при постковидном синдроме необходимо поддерживать и психическое здоровье. Справиться со стрессом помогают расслабляющие виды деятельности, хобби, а также общение с родными и близкими.