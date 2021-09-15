Россиянам назвали способ определить тяжелый постковидный синдром по глазам

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова назвала россиянам способ определить тяжелый постковидный синдром по глазам. Его она описала в своем Telegram-канале.

«Если вы страдаете от пост-ковида, — который в США уже, кстати, признали поводом для инвалидности, — ключ к официальному диагнозу лежит не у терапевта, и уж точно не у психиатра, а, как выяснилось, у глазного врача», — отметила биолог.

По ее словам, новый способ диагностики постковидного осложнения открыли ученые из Турции и Катара — с помощью конфокальной микроскопий роговицы глаза они выявляют начальные признаки повреждения глазного нерва, которые, в свою очередь, указывают на свойственную пациентам после коронавируса гипоксию.

«Забота со стороны офтальмолога и капли, питающие роговицу и сетчатку на постковиде не повредят. А то, что вам кажется, что у вас после выздоровления отчего-то упало зрение — возможно не кажется, а требует детальной проверки», — заявила Баранова.

Также она отметила, что снижение плотности нервных волокон наблюдается и у больных диабетом, которые склонны к кератопатии — заболеванию роговицы, связанное с отложением кальция на глазах. Однако такие процессы у пациентов происходят из-за сахара.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что постковидный синдром наблюдается примерно у трети перенесших коронавирус. Он включает в себя различные осложнения в виде тромбозов. У 31,7 процента появляется одышка, у 13,5 процента — кашель, еще 12,7 процента жалуются на боли в груди и тахикардию.