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Россиянам назвали способ определить тяжелый постковидный синдром по глазам

Биолог Баранова рассказала о возможности определить постковидный синдром по глазам
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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова назвала россиянам способ определить тяжелый постковидный синдром по глазам. Его она описала в своем Telegram-канале.

«Если вы страдаете от пост-ковида, — который в США уже, кстати, признали поводом для инвалидности, — ключ к официальному диагнозу лежит не у терапевта, и уж точно не у психиатра, а, как выяснилось, у глазного врача», — отметила биолог.

По ее словам, новый способ диагностики постковидного осложнения открыли ученые из Турции и Катара — с помощью конфокальной микроскопий роговицы глаза они выявляют начальные признаки повреждения глазного нерва, которые, в свою очередь, указывают на свойственную пациентам после коронавируса гипоксию.

«Забота со стороны офтальмолога и капли, питающие роговицу и сетчатку на постковиде не повредят. А то, что вам кажется, что у вас после выздоровления отчего-то упало зрение — возможно не кажется, а требует детальной проверки», — заявила Баранова.

Также она отметила, что снижение плотности нервных волокон наблюдается и у больных диабетом, которые склонны к кератопатии — заболеванию роговицы, связанное с отложением кальция на глазах. Однако такие процессы у пациентов происходят из-за сахара.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что постковидный синдром наблюдается примерно у трети перенесших коронавирус. Он включает в себя различные осложнения в виде тромбозов. У 31,7 процента появляется одышка, у 13,5 процента — кашель, еще 12,7 процента жалуются на боли в груди и тахикардию.

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