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В пользе вина при коронавирусе усомнились

Специалист НИУ ВШЭ Попович не уверена, что вино полезно при постковидном синдроме
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Фото: Louis Hansel / Unsplash

Директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики (ВШЭ) Лариса Попович в интервью РБК усомнилась в пользе вина при реабилитации от коронавируса.

«Любой алкоголь имеет в очень небольшом количестве стимулирующий характер действия, но далеко не для всех. Каждый раз надо ориентироваться по ситуации, а полезность доказывается методом доказательной медицины», — пояснила Попович.

Доктор медицинских наук Николай Малышев также рассказал, что красное вино может быть полезно во многих ситуациях, в число которых входит и постковидный синдром, однако только в том случае, если человек привык пить его в обычной жизни.

Ранее известный врач, телеведущий Александр Мясников заявил, что вино в небольших количествах может оказать положительный эффект при реабилитации после коронавируса. Причина такого утверждения кроется в том, что напиток содержит росвератрол — элемент, обладающий свойствами антиоксиданта.

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