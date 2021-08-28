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Инфекционист рассказал о пользе вакцинации при постковидном синдроме

Инфекционист Горелов: постковидный синдром может уйти после введения первой дозы вакцины
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Фото: Evgeny Sinitsyn / XinHua / Global Look Press

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, что вакцинация против коронавируса может может улучшить состояние при постковидном синдроме. Его слова передает РИА Новости.

Как пояснил инфекционист, пациенты с постковидным синдромом переносят вакцинацию так же легко, как и люди без него. «Появлялись данные о том, что постковидный синдром уходит после введения первой дозы вакцины, то есть состояние может улучшиться», — сказал он, добавив, что вакцинация защищает от постковидного синдрома.

Горелов отметил, что прививаться рекомендуется примерно через полгода после болезни. Титр антител начинает снижаться через 50 дней и достигает минимума через 4-6 месяцев. Если же человек вакцинируется раньше, то не случится ничего страшного, подчеркнул специалист. Сделать прививку во время постковидного синдрома можно любой из зарегистрированных в России вакцин, заключил он.

17 августа Роспотребнадзор официально предупредил об опасности так называемого постковидного синдрома. Он наблюдается примерно у трети переболевших коронавирусом и включает в себя различные осложнения.

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