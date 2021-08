Определена причина изнурительного постковидного синдрома

Ученые Университета Джона Хопкинса в США определили биологические причины постковидного синдрома, который напоминает синдром хронической усталости. Они обнаружили у пациентов биологические аномалии, связанные с неврологическими симптомами. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Хотя большинство пациентов выздоравливают от острого COVID-19, у некоторых возникают последствия тяжелого острого респираторного синдрома после инфицирования коронавирусом (PASC). Одна подгруппа PASC представляет собой синдром, называемый «длительным COVID-19», напоминающий миалгический энцефаломиелит, или синдром хронической усталости (ME/CFS). ME/CFS — это изнурительное состояние, часто вызываемое вирусными и бактериальными инфекциями, которое приводит к многолетним симптомам, включая глубокую усталость, постэкспертное недомогание (после физической нагрузки), неосвежающий сон, когнитивные нарушения и ортостатический коллапс (обмороки после резких движений).

Некоторые специалисты скептически относятся к тому, что ME/CFS или длительный COVID-19 связаны с лежащими в основе биологическими отклонениями. Однако в новой работе ученые показали, что люди с острым COVID-19 и с ME/CFS имеют биологические аномалии, включая окислительно-восстановительный дисбаланс, системное воспаление и нейровоспаление, нарушение способности вырабатывать аденозинтрифосфат и общее гипометаболическое состояние.

Эти явления еще недостаточно изучены у людей с длительным течением COVID-19, и о каждом из них сообщалось также при других заболеваниях, особенно неврологических. По словам ученых, понимание молекулярных основ как PASC, так и ME/CFS может привести к разработке новых терапевтических средств против постковидного синдрома.