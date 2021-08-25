Подсчитано количество заболевших коронавирусом среди привитых

Голландские ученые подсчитали число заболевших коронавирусом среди привитых. Анализ группы вакцинированных медицинских сотрудников показал, что доля заболевших составляет менее одного процента. Большинство случаев приходится на новый штамм дельта. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов medRxiv.org.

Целью исследования была оценка возможности COVID-19 преодолевать барьеры, созданные вакцинами. Известно, что все существующие препараты не обладают абсолютной эффективностью. Ученые из Медицинского центра Эразмус совместно с исследователями Университета Радбауд в Нидерландах выявили, какие варианты вируса с большей вероятностью преодолеют иммунитет вакцинированного пациента.

Авторы исследования проанализировали статистику заболеваемости сотрудников двух разных больниц. Ученые учитывали случаи заболевания, проявившиеся позже чем через 14 дней от дня введения второго компонента вакцины. Вторым условием было отсутствие у пациентов положительного результата анализа на коронавирус на протяжении 45 дней до вакцинирования.

Исследование показало, что из 24 706 человек, прошедших вакцинацию, заболел лишь 161 пациент. Это составляет 0,65 процента привитых пациентов из группы. Авторы исследования отмечают, что 90,5 процента случаев инфицирования связано со штаммом дельта, а средний возраст заразившихся составил 25,5 года. Также ученые отмечают высокую сопротивляемость организма привитых пациентов — большинство инфицированных демонстрировали пороговые значения ПЦР-тестов уже через три дня после проявления симптомов.

Результаты исследования демонстрируют, что вакцинация эффективна для предотвращения тяжелой формы протекания COVID-19, — резюмируют авторы. Между тем даже вакцинированные люди могут заразиться и стать переносчиком инфекции.

Ученые подчеркивают, что их исследование не затрагивало эффективность отдельных вакцин.