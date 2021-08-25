Опубликованы данные о падении эффективности вакцин против коронавируса

Британские ученые выяснили, что эффективность вакцин против COVID-19 со временем снижается

Защита привитых вакцинами Pfizer и AstraZeneca от заражения COVID-19 со временем снижается. Об этом заявили в пресс-релизе проводящие исследование заболеваемости коронавирусом Zoe COVID Study ученые из Великобритании.

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В ходе Zoe COVID Study исследователи из Королевского колледжа Лондона отслеживают в реальном времени информацию о четырех миллионах пользователей мобильного приложения COVID Symptom Study, добровольно вносящих в него необходимые данные. Специалисты проанализировали отчеты 1,2 миллиона пользователей, вакцинировавшихся препаратами Pfizer и AstraZeneca c декабря 2020-го по июль 2021 года. Они выделили среди них тех, кто сдал положительный тест на коронавирус, начиная с мая.

Выяснилось, что если через месяц после получения второй дозы средняя эффективность вакцины Pfizer составляла 88 процентов, то через пять-шесть месяцев этот показатель падал до 74 процентов. Если эффективность против заражения коронавирусом вакцины AstraZeneca через месяц составляла 77 процентов, то через четыре-пять месяцев она равнялась 67 процентам.

Ранее ученые показали, что эффективность вакцины Pfizer/BioNTech спустя полгода снижается с 96 до 84 процентов. Однако исследование проводилось, когда самым распространенным был «альфа»-штамм, подчеркнули британские специалисты.

