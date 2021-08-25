Раскрыто падение эффективности вакцин против коронавируса

Эффективность РНК-вакцин Pfizer и Moderna против COVID-19 упала с 91 процента до 66 процентов после того как «дельта»-вариант стал доминирующим. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) начали изучать реальную эффективность двух РНК-вакцин с момента их первого утверждения среди медицинского персонала, служб экстренного реагирования и других медработников. Добровольцы из шести штатов проходили тестирование каждую неделю, а также при появлении симптомов COVID-19. Это позволило исследователям оценить эффективность вакцин против симптоматической и бессимптомной инфекции.

Эффективность вакцины оценивалась в 91 процент в начальный период исследования с 14 декабря 2020 года по 10 апреля 2021 года. Но в течение нескольких недель, когда ультраконтагиозный «дельта»-вариант стал доминирующим, эффективность упала до 66 процентов. Результаты раскрывают умеренное снижение эффективности вакцин против COVID-19 в предотвращении инфекции, однако устойчивое снижение риска заражения на две трети подчеркивает неизменную важность и преимущества вакцинации против COVID-19.

Согласно недавнему исследованию пациентов в Нью-Йорке, проведенному CDC, защита от тяжелых заболеваний кажется более стабильной и превышает 90 процентов. Другое исследование показало, что невакцинированные люди в 29,2 раза чаще госпитализируются с COVID-19, чем вакцинированные, что соответствует эффективности около 97 процентов.