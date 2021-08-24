Пандемия коронавируса привела к смерти сотен тысяч младенцев

Моделирование исследователей из Всемирного банка показывает, что из-за вызванного пандемией коронавируса экономического кризиса в странах с низким и средним уровнем дохода на душу населения младенцев умерло на 267 тысяч больше, чем ожидалось. Свои выводы ученые представили в журнале BMJ Open.

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За первый год пандемии коронавируса мировой ВВП сократился практически на пять процентов. В бедных странах экономический шок приводит и к повышению смертности среди уязвимых групп населения, таких как старики и дети. Авторы исследования решили оценить влияние ожидаемого падения ВВП на уровень смертности детей в возрасте до года в странах с низким и средним уровнем дохода на душу населения. Данные о ВВП на душу населения ученые совместили с данными о рождаемости в этих странах с 1985 по 2018 год, полученных Агентством США по международному развитию. Кроме того, были приняты в расчет прогнозы МВФ по экономическому росту за 2019 и 2020 годы.

Расчеты экономистов показывают, что смертность среди младенцев в странах с низким и средним уровнем дохода повысилась в 2020 году среднем почти на 6,8 процента — умерло на 267,2 тысячи больше, чем предполагалось. Притом наибольшая избыточная смертность наблюдалась в Южной Азии (около 113 тысяч младенцев). Треть избыточной смертности пришлась на Индию, где могло умереть до сотни тысяч младенцев. В Африке должно было умереть 82239 младенцев — для сравнения, аналогичные оценки для финансового кризиса 2008—2009 годов составляют около 50 тысяч смертей.