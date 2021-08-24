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Установлены главные распространители коронавируса в больницах

Британские ученые изучили данные больницы Адденбрукс и выявили распространителей COVID-19
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Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Большинство заболевших COVID-19 в больницах заразились от других пациентов, а не от медицинских работников Такой вывод заявляют британские исследователи в своей работе в журнале eLife.

Исследователи изучили данные о распространении коронавируса в больнице Адденбрукс в Кембридже во время первой волны пандемии COVID-19 — с марта по июнь 2020 года. Ученые обратили внимание на пять отделений, где коронавирусом за короткое время заразились множество людей — как пациентов, так и персонала больницы.

С помощью мазков исследователи собрали у инфицированных генетический материал коронавируса. Совместив данные анализа геномных последовательностей вируса, хронологию заражений и информацию о местоположении пациентов на тот или иной момент, исследователи с помощью разработанного ими алгоритма сумели реконструировать последовательность случаев передачи COVID-19. Ученые установили, что из 22 установленных случаев заражения пациентов в больнице 20 были заражены другими пациентами, а не медицинскими работниками. Специалисты также выявили, что сами сотрудники заражались одинаково часто как от пациентов, так и от коллег.

Результаты исследования еще раз подчеркивают наличие «суперраспространителей» коронавируса — 21 процент пациентов вызвал 80 процентов случаев заражения COVID-19.

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