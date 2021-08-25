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Ученые обнаружили способ снизить распространение коронавируса

Ученые ЮУрГУ рассказали о способе снизить распространение COVID-19 в закрытых помещениях
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Фото: JOHN SIBLEY / Reuters

Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) рассказали о способе предотвратить распространение COVID-19 в закрытых помещениях. Результаты своего исследования они опубликовали в журнале Journal of Hazardous Materials, передает РИА Новости.

Исследователи отмечают, что из-за циркуляции воздуха соблюдение дистанции в рабочих и учебных помещениях не всегда защищает от коронавируса, который передается от человека к человеку в основном воздушно-капельным путем. Специалисты с помощью гидродинамического исследования обнаружили, что правильное расположение перегородок является одним из самых эффектных способов предотвратить распространение респираторных вирусов в закрытом пространстве.

Старший научный сотрудник кафедры «Гидравлика и гидропневмосистемы» Политехнического института ЮУрГУ Афрасяб Хан рассказал, что данное исследование может помочь компаниям поддерживать привычный ритм работы и избежать введения карантинных мер. Отмечается, что в будущем на базе гидродинамических исследований ученые рассчитывают разработать инструкции, которые позволят различным предприятиям и общественным пространствам функционировать в обычном режиме.

Ранее британские ученые выяснили, что большинство заболевших COVID-19 в больницах заразились от других пациентов, а не от медицинских работников. Исследователи изучили данные о распространении коронавируса в больнице Адденбрукс в Кембридже во время первой волны пандемии COVID-19 — с марта по июнь 2020 года. Ученые обратили внимание на пять отделений, где коронавирусом за короткое время заразились множество людей — как пациентов, так и персонала больницы. Результаты исследования еще раз подчеркивают наличие «суперраспространителей» коронавируса — 21 процент пациентов вызвал 80 процентов случаев заражения COVID-19.

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