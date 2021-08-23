Доказана эффективность третьей дозы вакцины против коронавируса

Израильские ученые доказали, что бустерные дозы противокоронавирусной вакцины Pfizer-BioNTech обеспечивали в четыре раза большую защиту от инфекции, чем две дозы, для людей в возрасте 60 лет и старше. Об этом сообщает издание The Washington Post.

Исследователи проанализировали эффективность защиты, которую дает третья доза вакцины через десять дней после инъекции. Оказалось, что уровень защиты от серьезного течения заболевания и госпитализации в этом случае был в пять-шесть раз выше. Ранее ученые пришли к выводу, что третья доза может понадобиться в течение 6-12 месяцев после полной вакцинации для поддержания высокого уровня защиты, так как спустя полгода после прививки иммунный ответ снижается.

В конце прошлого месяца Израиль одобрил ревакцинацию для людей в возрасте 60 лет и старше, а на прошлой неделе снизил возрастной предел до 40 лет.

Хотя Всемирная организация здравоохранения раскритиковала богатые страны за то, что они получают преимущество в борьбе с COVID-19 за счет ревакцинации, в то время как большая часть более бедного населения мира еще не получила первую дозу, главный хирург США Вивек Мурти (Vivek Murthy) выступил в защиту плана Белого дома предложить сделать третью дозу людям с ослабленным иммунитетом, а с конца сентября сделать бустеры доступными для более широких слоев населения.