Россиянам назвали новый тип постковидного синдрома

Ученые МГУ имени Ломоносова в составе международной исследовательской группы сумели определить новый фенотип постковидного синдрома. Им оказался «синдром постковидной тахикардии». Об этом со ссылкой на пресс-службу МГУ сообщает «Росбалт».

В вузе отметили, что развитие подобного синдрома может привести к серьезным клиническим проблемам в дальнейшем из-за большого количества случаев заражений коронавирусом по миру.

По словам исследователей, COVID-19 может вызывать серьезные патологии сердечно-сосудистой системы, длящиеся больше трех месяцев. Эксперты считают, что одно из таких самостоятельных расстройств — так называемая постковидная тахикардия, которая выражается учащенным сердцебиением, а также перебоями в работе сердца.

Ранее россиянам назвали способ определить тяжелый постковидный синдром по роговице глаз. По мнению доктора биологических наук Анчи Барановой, официальный диагноз при постковидном синдроме может поставить офтальмолог.