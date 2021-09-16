Российский врач рассказал об опасности каблуков для переболевших COVID-19

Обувь на каблуках может быть опасной для переболевших коронавирусной инфекцией. Такое мнение высказал главный внештатный специалист Минздрава по медицинской профилактике в УрФО Сергей Токарев. Его слова приводит Telegram-канал издания URA.RU.

Российский врач объяснил такое противопоказание тем, что при ношении обуви на каблуках нарушается кровообращение, это может привести к тромбозам в венах на ногах. Также он отметил, что риск образования тромбов у переболевших COVID-19 возрастает на 30 процентов.

«Риски накладываются и могут быть фатальными — в самом неблагоприятном случае вызвать тромбоэмболию легочной артерии, остановку сердца и смерть», — заявил Токарев.

Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова назвала способ определить тяжелый постковидный синдром по глазам. По ее словам, людям с подобным синдромом необходимо пройти обследование у глазного врача. С помощью конфокальной микроскопии роговицы глаза можно выявить начальные признаки повреждения глазного нерва, которые указывают на свойственную пациентам после коронавируса гипоксию.