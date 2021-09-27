Россиянам назвали самые опасные виды диет

Директор Института диетологии и диетотерапии, врач-диетолог Михаил Гинзбург назвал ряд самых опасных для здоровья диет. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Эксперт объяснил, что палеодиеты каменного века, интервальное голодание, монодиеты, рыбные и малоуглеводные диеты негативно влияют на организм. По его словам, несмотря на то, что диеты с большим употреблением белка помогают быстро похудеть, подобный рацион может привести к дефициту жизненно важных веществ в организме человека.

«В идеале человеку нужно потреблять не более 15-20 процентов белка, в противном случае сильно растет нагрузка на внутренние органы, а именно на желудочно-кишечный тракт и почки», — рассказал Гинзбург, отметив, что больше всех этому подвержены люди с хроническими заболеваниями.

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