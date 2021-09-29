Страх перед едой заставил молодого человека питаться одними наггетсами

Житель английского города Дарлингтон, графство Дарем, 18-летний Дэвид питался одними полуфабрикатами из-за страха перед едой и оказался под угрозой смерти от инфаркта. Об этом сообщает Daily Mail.

Молодой человек признался, что боится необычной текстуры еды, что заставило его отказаться от многих продуктов. Например, он рассказал, что с детства не притрагивался к овощам и фруктам из-за их пугающей кашицеобразной текстуры. «Мне не нравится пробовать новые текстуры, например, кашеобразную пищу, картофельное пюре. Мне нравится только хрустящая еда. От нее [кашеобразной пищи] меня тошнит», — признался он.

По словам Дэвида, у него дома есть специальный холодильник, в котором хранятся замороженные куриные наггетсы. В неделю британец съедает около 100 штук. Особый рацион во многом ограничивает юношу: в кафе и ресторанах он чаще всего заказывает еду из детского меню, а также ни разу не пробовал приготовленный матерью рождественский ужин.

Британец поделился проблемой с врачом, который объяснил ему, что рацион, состоящий из одних полуфабрикатов, опасен для здоровья. Съедая по 100 наггетсов в неделю, Дэвид может потреблять до 500 граммов насыщенных жиров при норме в 210 граммов в неделю. Это может привести к развитию диабета второго типа, ожирению и, как следствие, к инфарктам и инсультам.

Испугавшись возможных последствий своего питания, молодой человек решился на перемены и отважился попробовать картофельное пюре. На пути изменений Дэвиду помогли сеансы гипноза, которые проводил клинический психолог Феликс Экономакис. Терапия помогла британцу разнообразить ежедневное меню — теперь он с удовольствием ест гарниры, овощи и фруктовые салаты. «Это был потрясающий опыт, теперь я могу пробовать все, что угодно», — отметил он после сеансов с психологом.

Ранее сообщалось, что девочка из английского города Сент-Хеленс, графство Мерисайд, питалась исключительно куриными наггетсами и излечилась от пищевого расстройства благодаря гипнозу. Вскоре она попробовала яблоко и виноград, попросила у матери попкорн, а на завтрак стала есть овсянку для детей.

