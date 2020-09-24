Девочка больше восьми лет питалась только чипсами и хлебом

10-летнюю девочку из английского города Ковентри, графство Уэст-Мидлендс, которая из-за редкой болезни больше восьми лет питалась только чипсами Pringles и жареным хлебом, приучили к другой еде при помощи гипноза. Об этом пишет издание Daily Mirror.

До 18 месяцев рацион Марты Дэвис (Martha Davies) был таким же, как у других маленьких детей. «Потом она начала кричать и отпихивать еду от себя, — рассказывает ее мать. — Я была упорна, но она становилась все привередливее и привередливее». Вскоре девочка отказывалась от любой пищи, кроме чипсов Pringles и тостов из белого хлеба марки Warburton's Blue, и начинала давиться, когда ее пытались накормить обычным обедом.

Причиной необычного поведения Марты оказалась пищевая неофобия — расстройство психики, при котором непривычная еда вызывает патологический страх. Решить проблему помогла гипнотерапия. «После сеанса она начала грызть фрукты и овощи и за несколько недель попробовала 50 новых блюд», — утверждает мать девочки.

В марте сообщалось, что жительница британского города Уитнэш, графство Уорикшир, в течение 14 лет питалась исключительно гамбургерами и не могла употреблять другую пищу. В 16 лет Кейтлин прошла гипнотерапию и впервые смогла попробовать другую пищу.