Редкая болезнь заставила ребенка 14 лет питаться исключительно гамбургерами

Жительница британского города Уитнэш, графство Уорикшир, в течение 14 лет питалась исключительно гамбургерами и не могла употреблять другую пищу. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Кейтлин Брейтуэйт (Caitlin Braithwaite) c двух лет страдала расстройством избирательного питания — психической болезнью, которая вынуждает отказываться от определенных продуктов. Из-за нее девочку тошнило от любой пищи, кроме гамбургеров. «Всякий раз, когда возле ее рта оказывалось что-то полезное, она начинала давиться и не могла даже попробовать», — вспоминает ее мать.

Поскольку в рационе Кейтлин отсутствовали многие витамины и элементы, ей приходилось принимать пищевые добавки. Болезнь вызывала и другие проблемы. Девочка не могла есть в гостях или в ресторане. «Прежде чем идти в ресторан, нам приходилось проверять, будут ли в меню гамбургеры», — говорит ее мать.

В 16 лет Кейтлин прошла гипнотерапию и впервые смогла попробовать другую пищу. Ее мать утверждает, что девушка поставила перед собой цель съесть традиционный английский обед, состоящий из жареного мяса и картофеля, а также какого-либо гарнира, овощей и соуса. «На это потребуется время, но по крайней мере она соскочила с гамбургеров», — говорит женщина.

5 мая 2018 года сообщалось, что американец Дон Горске съел 30-тысячный бигмак в своей жизни. Он поглощает 14 таких сэндвичей в неделю. По его подсчетам, за последние 44 года наберется не более восьми дней, когда он не съел ни одного бигмака.

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