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Шестилетняя девочка ела только наггетсы и вылечилась благодаря гипнозу

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Фото: Globallookpress.com

Ребенок из английского города Сент-Хеленс, графство Мерисайд, питался исключительно куриными наггетсами и излечился от пищевого расстройства благодаря гипнозу. Об этом сообщает издание Liverpool Echo.

Шестилетняя Джессика Джонс (Jessica Jones) с раннего детства страдала необычным расстройством — она питалась исключительно куриными наггетсами. Мать Джессики Лесли (Lesley) рассказала, что когда ее дочь начала отниматься от груди, она ела мягкую еду, но когда настала пора переходить на более твердую пищу, девочка стала очень избирательна.

«Когда ей было два года, я клала перед ней еду, такую как запеканка или спагетти, а она отказывалась это есть. Когда она была младше, она ела некоторые фрукты и овощи, но теперь – только куриные наггетсы. Она даже не ест чипсы», — подчеркнула Лесли.

Англичанка отметила, что из-за пищевой избирательности дочери даже поездка в отпуск оказывалась кошмаром, если там не делали куриных наггетсов. «Мы были на отдыхе в Турции, и она ничего не ела целую неделю. Я так переживала за нее! Когда мы вернулись, я потребовала, чтобы нас принял врач и сделал ей анализ крови», — сообщила она.

Диетолог сказал женщине, что привередливость ее дочери с возрастом пройдет. Он не беспокоился о здоровье или весе Джессики.

«Как родитель я не поверила в это, так как видела страх в ее глазах, когда она сталкивалась с новой едой. Мы упорно продолжали заниматься, но она вообще отказалась пробовать новую для себя пищу», — сказала Лесли.

Женщина с дочерью отправилась на прием к гипнотерапевту в области когнитивного поведения Дэвиду Калмарри (David Kilmurry). Специалист диагностировал у Джессики расстройство избирательного питания.

После двух часов гипнотерапии Джессика смогла есть более сбалансированную пищу. «В конце сессии она все еще отказывалась попробовать что-либо, но по дороге домой она сказала, что хочет есть, и мы остановились в KFC. Она съела куриное филе, и это был большой прорыв для нее», — сообщила мать девочки.

Позже Джессика попробовала яблоко и виноград, попросила у матери попкорн, а на завтрак стала есть овсянку для детей.

«Теперь ей нравится пробовать разную еду и получать от нас похвалу. У нас есть система награждений: она получает наклейки за то, что пробует новое», — отметила Лесли.

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