Питавшийся одними сосисками мальчик вылечился после онлайн-гипноза

Мальчик из Великобритании, который всю жизнь питался лишь сосисками, смог вылечиться от своего пищевого расстройства, благодаря онлайн-сеансу гипноза. Об этом пишет Daily Star.

По словам матери подростка, Венди Хьюз, страх перед пищей у ее сына Бэна развился в раннем детстве, когда она пыталась перевести его на твердую пищу. С тех пор он четыре раза в день ест только сосиски — по четыре штуки за прием пищи.

Женщина отметила, что иногда 15-летний школьник мог съесть чипсы и вафли, но, как правило, отказывался от еды. В частности, в его раннем детстве это происходило на вечеринках: когда все дети шли к столу, Бэн просто начинал плакать и отказывался идти вслед за остальными.

Устав каждый день покупать сосиски, Венди Хьюз решила записать сына на онлайн-сеанс гипноза. Проводивший консультацию специалист отметил, что подросток отлично отреагировал на лечение и теперь может пробовать любую еду, какую захочет.

Ранее с помощью гипноза удалось вылечить девочку, которая на протяжении восьми лет питалась только чипсами и хлебом. Причиной необычного поведения ребенка оказалась пищевая неофобия — расстройство психики, при котором непривычная еда вызывает патологический страх.