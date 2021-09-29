Врачи раскрыли способ определить риск развития диабета с помощью джинсов

Британские ученые раскрыли способ, помогающий определить риск развития диабета с помощью джинсов. Соответствующий материал публикует The Guardian.

Профессор Рой Тейлор (Roy Taylor) и врач Ахмад Аль-Мрабех (Ahmad Al-Mrabeh) провели исследование, в ходе которого выяснили, что взрослые люди, которые не могут влезть в джинсы, купленные ими в 21 год, попадают в группу риска развития сахарного диабета второго типа.

«Джинсы и брюки размера, который вы носили в 21 год, могут быть тесными и доставлять небольшой дискомфорт, но они обязательно должны застегнуться на вас», — подчеркнули специалисты. Отмечается, что пациенты, не прошедшие упомянутый тест, набрали слишком много веса за несколько лет, даже если они не страдают ожирением.

Ученые порекомендовали ежегодно измерять индекс массы тела (ИМТ) — величину, позволяющую оценить степень соответствия массы человека и его роста. При этом они добавили, что сахарный диабет может развиться и при нормальном ИМТ, поэтому помимо данного измерения лучше также проводить тест с джинсами и обследоваться у медиков.

Ранее в сентябре блогерша показала необычный способ продлить срок службы джинсов. Жительница Лос-Анджелеса Изабелла Авила порекомендовала вместо стирки класть брюки из денима в морозилку. По ее словам, таким образом она избавляет их от неприятного запаха и бактерий.