Блогерша показала необычный способ продлить срок службы джинсов

Американская блогерша показала необычный способ стирки и продления срока службы одежды из денима и прославилась в сети. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Жительница Лос-Анджелеса Изабелла Авила регулярно делится с подписчиками лайфхаками по ведению домашнего хозяйства. В последнем посте она продемонстрировала, как очищает вещи, применяя морозильную камеру вместо стиральной машины.

Героиня материала объяснила, что частая стирка джинсов негативно сказывается на их качестве, поэтому она нашла альтернативный способ их стерилизации. Так, чтобы продлить срок годности брюк, блогерша кладет их в морозилку. По ее словам, таким образом она избавляет их от неприятного запаха и бактерий.

«Перед отправкой брюк в морозилку очистите их от пыли и ворсинок с помощью клейкого роллера», — заключила Авила в публикации, которая стала вирусной и набрала 2,5 миллиона просмотров.

Зрители поблагодарили ее за предложенный способ в комментариях. «Спасибо, обязательно попробую», «Интересный метод, спасибо», «Вау, а я ведь заметила, что от стирки они портятся», «Я в шоке, почему я раньше не знала об этом?», «Гениально», — высказывались пользователи сети.

В феврале другая пользовательница сети Шантель Мила продемонстрировала способ погладить одежду без утюга. В опубликованном ею ролике видно, что она распыляет на вещи раствор, состоящий из воды, кондиционера для волос и уксуса, а затем развешивает их на плечики и оставляет на пять минут.