Необычный способ продлить срок службы одежды удивил пользователей сети

Австралийская блогерша показала новый способ чистки и продления срока службы одежды и удивила подписчиков. На ролик, появившийся в ее TikTok-аккаунте, обратили внимание журналисты Daily Mail.

Пользовательница сети Шантель Мила (Chantel Mila) регулярно делится видео, в которых рассказывает о необычных лайфхаках, сокращающих время выполнения домашних обязанностей. В одном из последних постов она продемонстрировала, как очищает вещи, применяя морозильную камеру вместо стиральной машины.

Так, например, чтобы продлить срок годности джинсов эксперт кладет их в морозилку. По ее словам, таким образом она избавляется от неприятного запаха брюк и бактерий, а также предотвращает их выцветание из-за слишком частой стирки.

Помимо этого, Мила также замораживает свитера из шерсти и кашемира в течение часа, чтобы сохранить их эластичность и избежать растяжения ткани. «Если у вас есть свитера, которые линяют, просто отправьте их в морозилку», — заявила она.

Вдобавок австралийка также кладет в отсек для заморозки чулки и колготки. Специалистка отмечает, что такой способ помогает предотвратить образование зацепок, из-за которых на вещах появляются дыры.

Публикация Милы стала вирусной и набрала 53 тысячи просмотров. Зрители принялись благодарить блогершу за предложенный лайфхак в комментариях под публикацией. «Вау, никогда не знала о таком необычном способе использования морозилки!», «Ты гений», «Обязательно попробую», «Спасибо тебе, Мила!», «Очень интересный совет», — высказывались юзеры.

В феврале Шантель Мила также продемонстрировала способ погладить одежду без утюга. Юзерша распыляет на вещи раствор, состоящий из воды, кондиционера для волос и уксуса, а затем развешивает их на плечики и оставляет их на пять минут.