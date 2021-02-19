Женщина показала способ погладить одежду без утюга и прославилась

Женщина придумала способ погладить одежду без утюга и прославилась в сети. На ролик, опубликованный в ее Instagram-аккаунте, обратили внимание журналисты The Sun.

Пользовательница Шантель Мила (Chantel Mila) опубликовала видео, на котором показала, как приготовить средство для разглаживания складок на вещах. Отмечается, что для лайфхака понадобятся два стакана воды, чайная ложка кондиционера для волос и такое же количество уксуса. По словам блогерши, необходимо перемешать все ингредиенты и перелить смесь в пустой флакон.

На размещенных кадрах Мила распыляет средство на мятую рубашку и оставляет ее на вешалке на пять минут. В конце видео демонстрируется вещь без складок. «Выбрасывайте утюг», — написала она в описании к посту.

Публикация юзерши набрала более двух тысяч лайков. В комментариях подписчики поблагодарили ее за предложенный способ. «Суперспособ», «Ты лучшая», «Я обязательно попробую, спасибо!», «Вау, какой крутой результат», «Я просто в шоке, ненавижу глажку», — высказывались они.

В феврале женщина продемонстрировала дешевый способ очистить белую обувь. Австралийка Алана (Alana) рассказала пользователям сети, что использует для мытья белых кроссовок пятновыводитель бренда Di San Oxy Action с эвкалиптовым маслом, который продается в супермаркетах за один доллар (73 рубля).