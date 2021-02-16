Женщина показала дешевый способ очистить белую обувь

Женщина показала дешевый и действенный способ отстирать белую обувь от грязи. На пост, размещенные в ее Facebook-аккаунте, обратили внимание в Daily Mail.

Австралийка Алана (Alana) рассказала пользователям сети, что использует для мытья белых кроссовок пятновыводитель бренда Di San Oxy Action с эвкалиптовым маслом, который продается в супермаркетах за один доллар (73 рубля). В публикации она показала результат чистки кед Converse.

По словам Аланы, сначала она нанесла спрей-пятновыводитель и на полчаса оставила его на поверхности обуви, а затем почистила ее щеткой. После этого женщина замочила кеды вместе с порошком Di-San, еще раз избавилась от загрязнений с помощью щетки и в конце постирала их в стиральной машине. Она отметила, что сушить обувь лучше на солнце.

Жительница Австралии показала результат чистки кроссовок и удивила подписчиков, которые поблагодарили ее за лайфхак. «Вау, какой результат», «Я тоже попробую этот способ!», «Спасибо», «Результат очень крутой», — комментировали пользователи.

Ранее в ноябре 2020 года стилистка показала еще одно бюджетное средство для очистки белой обуви. Блогерша Тина Абейсекара (Tina Abeysekara) объяснила подписчикам, что для мытья кроссовок покупает очищающую губку бренда Chux, которая продается в сети супермаркетов Woolworths за четыре доллара (293 рубля).