Принц Гарри показал свои босые стопы и прослыл немытым

Британский принц Гарри показал свои босые стопы на фото с беременной женой Меган Маркл и прослыл немытым. Об этом сообщает The Sun.



На размещенном черно-белом кадре принц с супругой запечатлен на природе. Он одет в светлую рубашку и темные брюки, а Маркл попозировала в белом платье длины макси.



Пользователи обратили внимание на босые стопы принца и подвергли его критике в соцсетях. «Извини, Гарри, но меньше всего мы хотим видеть мужские голые ноги. Разве что ноги Микеланджело», «Я думаю, Гарри нужно помыться», «Купите ему обувь», «Я не хочу это видеть», «Ужасные ноги», «Почему у принца грязные стопы?» — высказывались поклонники.

Ранее стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл ожидают второго ребенка. Представитель супружеской пары поделился их фотографией в официальном Instagram-аккаунте королевской семьи. Будущий ребенок станет 12-м правнуком королевы Великобритании Елизаветы II.



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