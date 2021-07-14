Модель рассказала о трудностях жизни с редким заболеванием кожи

Жительница Бразилии рассказала о трудностях жизни с редким заболеванием кожи. Соответствующая история появилась на Daily Mail.

Согласно материалу, модель Фернанда Танахура (Fernanda Tanajura) страдает от буллезного эпидермолиза (генетическое заболевание, характеризующееся образованием пузырей и эрозий на коже и слизистых оболочках, ранимостью кожи и ее чувствительностью к незначительной механической травме).

По словам девушки, ей ежедневно приходится ухаживать за кожей, чтобы смягчить симптомы заболевания. Танахура использует большое количество подсолнечного масла и различных кремов для тела. Помимо этого, она регулярно перевязывает свои конечности бинтами, чтобы предотвратить соприкосновение кожных покровов с посторонними предметами.

Манекенщица заверила, что на данный момент болезнь не приносит ей сильный дискомфорт в повседневной жизни. «Я научилась приспосабливаться. Теперь я могу делать почти все, что могут обычные люди. Я даже могу самостоятельно сделать себе макияж», — отметила она.

В 2014 году Танахура начала публиковать личные фотографии в соцсетях. По словам бразильянки, она получает множество комплиментов по поводу своей внешности. Кроме того, снимки модели помогают людям с похожим заболеванием принять себя. «Подписчики часто пишут мне слова благодарности за то, что я показываю свою кожу. Это делает их сильнее и более уверенными в себе», — объяснила героиня материала.

В марте прошлого года студентка с буллезным эпидермолизом снялась в купальнике для журнала Vogue. На появившихся в сети кадрах 21-летняя Люси Билл-Лотт (Beall-Lott) из Техаса запечатлена в розовом купальнике с открытым плечом и вырезами на животе, в черном полупрозрачном боди с длинными рукавами и блестками, а также в раздельном купальном костюме с декольте.