Женщина обнаружила неожиданную находку на джинсах и прославилась в сети

Американка обнаружила неожиданную находку на джинсах и прославилась в соцсетях. Соответствующий ролик появился на ее странице в TikTok.

Блогерша с никнеймом @TkaziG поделилась видео, в котором рассказала, что услышала писк, посмотрела вниз и увидела маленькую летучую мышь, которая зацепилась за брюки между ее ног. «Чертова летучая мышь около моей промежности», — говорит пользовательница сети на размещенных кадрах.

«Держитесь подальше от природы», — написала юзерша в описании к посту, который стал вирусным и набрал больше четырех миллионов просмотров. В комментариях блогерша призналась, что не видела животное до тех пор, пока не сделала шаг. После обнаружения мыши она позвонила мужу, который осторожно снял мышь с джинсов жены.

Зрителей рассмешила публикация американки, о чем они принялись писать в комментариях. «С одной стороны — это страшно, а с другой — очень смешно», «Завидую этой летучей мыши», «Похоже на украшение в честь Хэллоуина», «Защищает тебя от нежелательных мужчин», «Честно, ты сделала мой день», «Очень смешно», — высказывались они.

В декабре 2020 года покупательница нарвалась на крупного паука во время шопинга в популярном магазине. Жительница Австралии Кэти Принг (Katie Pring) объяснила журналистам, что захотела купить нижнее белье и отправилась за ним в супермаркет Kmart. Вскоре она заметила гигантского крабового паука в чашке одного из бюстгальтеров, висящих на витрине.