Покупатели нашли клопов в посылках с новыми вещами популярного бренда

Покупатели популярного модного бренда PrettyLittleThing обнаружили насекомых в упаковках с вещами, заказанными на сайте интернет-магазина. Об этом сообщает The Sun.

Сразу несколько клиентов марки опубликовали в соцсетях видеозаписи, на которых запечатлели блох и клопов, ползающих по новой одежде. Например, пользовательница TikTok с никнеймом AsianPersuasianX1 засняла доставленный ей джемпер мятного цвета, в складках которого перемещались клопы. Девушка заявила, что они были запечатаны и в нескольких других посылках из PrettyLittleThing.

Подписчики покупательницы предположили в комментариях под роликом, что склады компании столкнулись с массовым заражением. В связи с этим руководство бренда приняло решение провести дезинфекцию помещений, процесс которого продемонстрировали в TikTok.

На кадрах они заявляют, что расследование под руководством борющейся с вредителями сторонней компании началось сразу после того, как от клиентов поступили сообщения о насекомых. «Мы не обнаружили ни единого признака заражения на своих складах. Мы очень горды нашей командой, которая следит за их состоянием, и надеемся, что эта информация даст исчерпывающие ответы на ваши вопросы», — заключили в PrettyLittleThing.

Причины попадания блох в покупки пока неизвестны.

В декабре 2020 года покупательница нарвалась на крупного паука во время шопинга в популярном магазине. Жительница Австралии Кэти Принг (Katie Pring) рассказала, что решила купить нижнее белье и отправилась за ним в масс-маркетовый магазин Kmart. Вскоре она заметила гигантского крабового паука в чашке одного из бюстгальтеров, висящих на витрине.