Мужчина сумел обуть муравья ради славы в соцсетях

@pencilengraving / TikTok

Блогер сумел создать обувь для насекомого с помощью подручных средств ради славы в соцсетях. Ролик появился в его TikTok-аккаунте.

Пользователь с никнеймом @pencilengraving регулярно публикует видео, в которых демонстрирует процесс изготовления крошечных предметов или фигур из грифеля простого карандаша. В одном из последних постов мужчина показал, как он смастерил обувь размером меньше одного миллиметра для муравья.

На размещенных кадрах блогер выточил из грифеля реалистичные ботинки. В конечном счете у него получилось создать три пары обуви. В завершение ролика автор обувает ботинки на лапы муравья и снимает его на видео.

Публикация @pencilengraving стала вирусной, набрав больше пяти миллионов просмотров, и вызвала споры в сети. Так, некоторые зрители восхитились работой мастера. «Теперь сделай ему очки от Gucci», «Я просто в шоке», «Как тебе это удается?», «Не представляю, что это можно сделать своими руками», — писали они.

В то же время других пользователей сети разозлило жестокое обращение с насекомым. «Я не понимаю, почему люди так плохо обращаются с животными и насекомыми, ведь они не игрушки», «Бедный муравей», «Такое ощущение, что ты убил муравья ради своего бесполезного видео», «Живодер», — заключили комментаторы.

В декабре 2020 года покупательница нарвалась на крупного паука во время шопинга в популярном магазине. Жительница Австралии Кэти Принг (Katie Pring) объяснила журналистам, что захотела купить нижнее белье и отправилась за ним в супермаркет Kmart. Вскоре она заметила гигантского крабового паука в чашке одного из бюстгальтеров, висящих на витрине.