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Диетолог назвала вредные для здоровья свойства грецкого ореха

Американский диетолог Манакер: из-за грецких орехов в организме плохо усваивается железо
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Фото: 에스마 / Unsplash

Грецкий орех богат жирными кислотами, антиоксидантами и клетчаткой, однако его регулярное потребление может быть вредно для здоровья. Свойства продукта назвала американский диетолог Лорен Манакер (Lauren Manaker), ее слова цитирует издание Eat This, Not That.

Диетолог подчеркнула, что грецкий орех может быть отличным дополнением к различным блюдам или выступать в качестве отдельного перекуса, но в нем содержится фитиновая кислота, из-за которой в организме плохо усваивается железо.

Также эта кислота препятствует усвоению кальция и цинка, в зависимости от съеденного количества. По мнению диетолога, при регулярном употреблении грецких орехов некоторые лекарства теряют свои свойства. Так, например, если человек принимает препараты от гипотиреоза, — лечение может быть менее эффективным.

Ранее врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский заявил, что рыбу следует есть три-четыре раза в неделю, так как она полезна для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, болезней пищеварения и нервной системы. Врач добавил, что рыба является полноценной альтернативой мясу. Также он назвал сельдь, скумбрию и сардины полезной рыбой, которая всегда есть в продаже и доступны для любого потребителя.

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