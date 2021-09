Названы семь продуктов для улучшения сна осенью

Ученые Национального фонда сна США перечислили семь осенних продуктов, которые помогут улучшить сон, пишет Eat This, Not That.

Исследователи акцентировали внимание на том, что осенью люди часто испытывают хандру и стресс. В этом случае им все чаще хочется проводить уютные вечера в постели. Одним из продуктов, которые помогут заснуть, эксперты назвали миндаль. Содержащийся в нем магний действует на человека успокаивающе. Яблоки включают большое количество витамина С, помогающего снизить уровень сахара в крови и артериальное давление, а также улучшить дыхание. Сладкий картофель батат богат клетчаткой, которая обеспечивает глубокий сон.

Еще один полезный для сна продукт — индейка. Мясо содержит триптофан, обладающий мягкими седативными свойствами. Полезна для отдыха сладкая кукуруза. Ее часто рекомендуют есть тем, кто страдает бессонницей, из-за высокого содержания мелатонина. Американские ученые советуют не забывать о клюкве, которая также богата витамином С и полезна для сна. Хорошо помогает заснуть мускатный орех, снижающий кровяное давление, расслабляющий кровеносные сосуды и положительно влияющий на настроение.

Ранее американский диетолог Саманта Кэссетти (Samantha Cassetty) назвала грецкие орехи продуктом, который делает сон крепче и помогает лучше высыпаться. Главным их преимуществом является триптофан — аминокислота, которая используется организмом при производстве серотонина и мелатонина, необходимых для регуляции сна.