Диетолог назвал полезную для здоровья рыбу

Врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский назвал полезную для здоровья рыбу в беседе с радио Sputnik.

Специалист отметил, что рыбу следует есть три-четыре раза в неделю, так как она полезна для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, болезней пищеварения и нервной системы. Врач добавил, что рыба является полноценной альтернативой мясу.

«Действует правило трех "С" — сельдь, скумбрия и сардины. Это недорогие, распространенные и полезные сорта рыбы, которые всегда есть в продаже и доступны для любого кошелька», — подчеркнул Бобровский.

По его словам, в сельди, скумбрии и сардинах содержится много триптофана, это вещество способствует выработке организмом серотонина, который называют «гормоном хорошего настроения».

Бобровский добавил, что замороженная рыба безопаснее так называемой охлажденной, которая на самом деле часто является размороженной. «Неизвестно, сколько и в каком режиме рыбу на прилавке размораживали. Если долго, то уже есть риск получить пищевое отравление, если не соблюдали режим разморозки», — сказал специалист.

Ранее российский диетолог Марина Макиша сообщила, что если включить рыбу в ежедневный рацион, можно улучшить состояние сердечно-сосудистой системы, костей, поспособствовать выработке гормонов. По ее словам, в рыбе много жирных кислот Омега-3, что улучшает работу сердца и мозга. Кроме того, это вещество помогает выработке серотонина, что служит профилактикой нервных срывов и депрессии.