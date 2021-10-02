Перечислены вызывающие гипертонию «неправильные» продукты

Врач-кардиолог госпиталя для ветеранов войн № 2 Сергей Иванов в разговоре с «Парламентской газетой» перечислил продукты, которые могут вызвать гипертонию.

По словам специалиста, в еде необходимо использовать меньше соли, не злоупотреблять полуфабрикатами, поскольку к заболеванию приводит избыточная масса тела. «Если говорить о неправильных продуктах, то это, как правило, наиболее дешевые: сосиски, где содержится много жира, колбаса, пельмени», — сказал Иванов.

Также врач рекомендовал отказаться от чрезмерного употребления «быстрых» углеводов, поскольку они провоцируют сахарный диабет второго типа. «Нужно есть меньше продуктов, имеющих в своем составе жиры животного происхождения», — пояснил врач, добавив, что нужно включить в рацион мясо, рыбу и овощи, которые богаты полноценным белком.

Ранее врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова назвала вредные для пожилых людей продукты. Она призвала людей в пожилом возрасте отказаться от промышленных полуфабрикатов, в которых много добавок и усилителей вкуса.