Диетолог призвала отказаться от пяти продуктов для долгой жизни

Продукты с высокой степенью переработки, такие как полуфабрикаты, хлеб, купленный в магазине и другие продукты с насыщенными жирами, сахаром, практически не содержат клетчатку и вредны для организма. Об этом пишет «МК».

Доктор медицинских наук, диетолог из клиники Майо Кэтрин Зерацки призвала отказаться от таких продуктов, чтобы прожить долгую жизнь. По ее словам, ультрапереработанные продукты часто содержат больше калорий, чем питательных веществ.

При этом диетолог отметила, что это лишь одна из привычек неправильного питания. Также эксперты посоветовали не употреблять ультра-пастеризованные продукты, обработанные красное мясо и полуфабрикаты, продукты с добавленным сахаром, жареную пищу, чрезмерное количество алкоголя.

Ранее ученые из Редингского университета выяснили, что всего один стакан молока в день может существенно продлить жизнь. Ученые отметили, что люди, которые пьют молоко, обычно имеют более высокий индекс массы тела. Однако не существует доказательств, что его употребление связано с риском развития диабета.