Express: один стакан молока в день продлевает жизнь, выяснили в Редингском университете

Всего один стакан молока в день может существенно продлить жизнь, раскрыли ученые из Редингского университета. Об этом пишет британская газета Express.

Специалисты собрали данные о состоянии здоровья двух миллионов жителей Великобритании и США и выяснили, что молоко сокращает риск ишемической болезни сердца на 14 процентов. Кроме того, этот напиток снижает уровень холестерина.

Ученые отметили, что люди, которые пьют молоко, обычно имеют более высокий индекс массы тела. Однако не существует доказательств, что его употребление связано с риском развития диабета, отметил один из авторов исследования Вимал Карани.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург заявил, что россияне часто недооценивают влияние витаминов F, H и K на продолжительность жизни, из-за чего недостаточно внимания уделяют их потреблению. По словам медика, эти витамины предотвращают развитие сердечно-сосудистых заболеваний и снижают риск возникновения опухоли.