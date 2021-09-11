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Названы продлевающие жизнь витамины

Диетолог: люди недооценивают влияние витаминов F, H и K на продолжительность жизни
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Фото: Pixabay

Люди часто недооценивают влияние витаминов F, H и K на продолжительность жизни, из-за чего недостаточно внимания уделяют их потреблению. Об этом рассказал «Вечерней Москве» диетолог Михаил Гинзбург.

По словам медика, эти витамины предотвращают развитие сердечно-сосудистых заболеваний и снижают риск возникновения опухоли. Витамин К, помимо прочего, помогает свертываемости крови и предотвращает остеопороз.

Наиболее распространенный из перечисленных — витамин F, который содержится в полиненасыщенных жирных кислотах Омега-3, то есть в жирной морской рыбе и льняном масле. Витамин H усваивается из яичного желтка, фасоли, гороха и сои, витамин K содержится в зелени и овощах: белокочанной и цветной капусте и брокколи. Он также имеется в молочных продуктах и оливковом масле.

Ранее сообщалось, что польза витаминов и иных биологически активных добавок от простуды в осенний период оказалась мифом. Его развеяла врач клинической лабораторной диагностики Анна Сафонова

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