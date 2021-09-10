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Диетолог рассказала о продлевающих молодость продуктах

Диетолог Королева рассказала о продлевающих молодость организма продуктах
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Фото: Pixabay

Диетолог Маргарита Королева рассказала о продуктах, которые помогают продлить молодость и здоровье организма. Советами она поделилась в беседе с изданием «Народные Новости».

Специалист отметила, что здоровое питание подразумевает грамотный баланс жиров, белков и углеводов. Она посоветовала добавить в рацион мясо, рыбу и овощи. По словам Королевой, они особенно благотворно влияют на организм.

«Должны быть в рационе источники белка – это мясо и рыба. Должны быть овощи, например, капустные – репа, редька и редиска. Они своевременно освобождают организм от токсинов, питают организм витаминами и минералами», — рассказала диетолог.

Ранее врач-диетолог, кардиолог Асият Хачирова назвала самые полезные способы приготовления мяса. «Самые здоровые, диетические методы приготовления — это тушение, варка и гриль. Главное, следить, чтобы не было черной корочки, которая возникает при пригорании. Сейчас продаются электрогрили — это как сухая сковородка, там получается правильное мясо», — сказала специалист.

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