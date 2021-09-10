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Российский врач назвала вызывающие рак продукты

Врач Хачирова: виды красного мяса могут вызвать онкологические заболевания
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Фото: Unsplash

Виды красного мяса, в число которых входят свинина, говядина, бедра и голени курицы, могут вызывать рак. Такие продукты назвала врач-диетолог, кардиолог Асият Хачирова в беседе с радио Sputnik.

«Красное мясо должно быть в нашем рационе, потому что оно содержит гемовое железо, которое усваивается и поддерживает гемоглобин в нашей крови. Но с ним коррелируют большие риски развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому его рекомендовано есть не чаще двух-трех раз в неделю», — заявила Хачирова.

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Она добавила, что лучше всего тушить, варить и делать на гриле красное мясо. По словам российского врача, во время приготовления важно следить за тем, чтобы продукт не пригорал, и на нем не возникало черной корочки.

Ранее онколог Бяхов оценил вероятность заболеть раком из-за воздуха в квартире. По его словам, риск минимален, потому что в таких помещениях просто нет химии, которая могла бы настолько навредить здоровью. Врач пояснил, что веществ, которые вызывают рак, много, но их опасность зависит от концентрации и длительности влияния на организм.

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