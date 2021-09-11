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Польза витаминов для профилактики простуды оказалась мифом

Врач лабораторной диагностики: польза витаминов против простуды — это миф
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Фото: Nicolas Solerieu / Unsplash

Польза витаминов и иных биологически активных добавок от простуды в осенний период оказалась мифом. Его развеяла врач клинической лабораторной диагностики Анна Сафонова в беседе с РИА Новости.

Специалист подчеркнула, что применение витаминов в целях профилактики от респираторных заболеваний неэффективно, а для крепкого иммунитета прежде всего необходимо следить за правильным питанием — сопротивление болезням в основном зависит от функционирования кишечника.

«Отдавайте предпочтение натуральным продуктам, которые с приходом осени можно легко найти на местных рынках, и не забывайте съедать по тарелке свежих овощей в день», — приводит агентство слова медика.

Врач также призвала делать прививку — не только от коронавируса, но и от гриппа. Особенно это важно для пожилых людей, детей и беременных женщин, так как у этих групп населения наиболее часто проявляются осложнения после гриппа.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников раскрыл способ правильно принимать витамин D. Он отметил в эфире телеканала «Россия-1», что это вещество лучше усваивается при употреблении в виде таблеток.

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