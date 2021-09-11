Диетологи раскрыли опасности сыроедения для организма

Сыродение как метод употребления продуктов без термической обработки интересует общественность, однако врачи сомневаются, насколько он полезен и безопасен для организма. Опрошенные «Известиями» диетологи рассказали, что такая еда может нанести вред, особенно детям.

В рационе сыроедов в основном присутствуют фрукты, овощи, пророщенные злаки, семена и орехи, сушеные грибы, мед. Отсутствие продуктов животного происхождения может негативно сказаться на здоровье и привести к дефициту белка, а некоторые продукты даже полезнее после термической обработки, рассказала член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова.

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«Например, это касается мяса, птицы, рыбы — после термообработки белок становится более легким для усвоения. Крупы, бобовые продукты — усвоение растительного белка из этих продуктов также возрастает, если мы их отварим. Плюс цельнозерновые и бобовые содержат витамины группы В, которые становятся более биодоступны после термообработки», — пояснила специалист.

Врач-диетолог Ольга Шмелева добавила, что экспериментаторов зачастую бросает из крайности в крайность в силу незрелости общества в вопросах диетологии. Она уточнила, что излишне увлеченные сыроеды навязывают такой стиль питания детям, провоцируют белковую недостаточность, которая ведет к замедлению роста и развития.

Круглова рассказала, что сырое питание негативно сказывается на пищевом поведении ребенка, он становится тревожным и напряженным, поскольку не может спокойно адаптироваться к меню, например, в школе или на других мероприятиях, и боится перейти дозволенную родителями границу.

У взрослых же белковая недостаточность приводит к потере мышечной массы, или саркопении, субъективно человек ощущает это как усталость, апатию, предупредила диетолог. Она напомнила, что организм уже не способен к перевариванию сырой пищи из-за отсутствия нужных ферментов.

Ольга Шмелева посоветовала позаимствовать из рациона сыроедов живые каши, например, овсянку, залитую водой или молоком без кипячения, но при этом не делать рацион без термообработки стилем жизни.

Ранее диетолог Маргарита Королева рассказала о продуктах, которые помогают продлить молодость и здоровье организма. Специалист отметила, что здоровое питание подразумевает грамотный баланс жиров, белков и углеводов. Она посоветовала добавить в рацион мясо, рыбу и овощи. По словам Королевой, они особенно благотворно влияют на организм.

