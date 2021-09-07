Россия
 
Последние новости
Бывший чиновник Кремля описал реакцию людей на «высоких постах» на теракты 9/11
Россия отказалась принять участие во встрече G7 по Афганистану
Раскрыты траты российских клубов на покупку футболистов
Оценена перспектива встречи Путина и Зеленского
Актера из «Глухаря» забрали в полицию после скандала в московском магазине 
Потребовавшего от учениц российской школы носить платки замдиректора уволили
Школьница примкнула к сатанистам из-за запрета носить пирсинг на уроках
Жительница Подмосковья оказалась в крови после поездки в лифте
Талибы объявили состав нового правительства Афганистана
Новости партнеров
Прослушать новость

Россиянам перечислили вызывающие преждевременное старение продукты

Диетолог Соломатина: печенье, хлеб и булки вызывают преждевременное старение организма
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: pixabay

Врач-диетолог Елена Соломатина перечислила продукты, которые вызывают преждевременное старение организма. По ее словам, в первую очередь это касается кондитерских и мучных изделий, пишет «Москва-24».

«Например, это печенье, хлеб, булки. В основном там обязательно присутствуют два вредных продукта – сахар и трансжиры», — рассказала специалист.

Как Россия помешалась на простых пацанах и полюбила эмо
Читать

Эксперт отметила, что белая мука наносит организму большой вред, так как повышает уровень глюкозы в крови. Что касается выпечки, то в ней используется маргарин, молекулы которого портят мембрану клеток организма и делают ее неэластичной.

Кроме того, диетолог посоветовала отказаться от употребления колбас и сосисок. По словам Соломатиной, в эти мясные изделия кладут фосфаты и нитрат натрия, которые удерживают влагу.

Ранее Елена Соломатина рассказала о продуктах и упражнениях, которые помогут похудеть при минимальной физической активности. Она отметила, что, лежа на диване, сильно похудеть нельзя, однако есть способы поддерживать свой вес.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Диетолог рассказал о необходимых при постковидном синдроме витаминах
Россияне выбрали любимый напиток
Диетолог рассказала об опасности употребления разливного пива